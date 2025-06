Ora tooca a voi! Meloni | taglierò le tasse al ceto medio L' ipotesi sui redditi fino a 60mila euro

Ora tocca a Meloni. La premier ha chiarito il suo impegno: tagliare le tasse al ceto medio, in particolare per redditi fino a 60mila euro. Un passo concreto per alleggerire le famiglie e stimolare l’economia, rispondendo alle aspettative di chi lavora sodo e chiede una politica più vicina ai loro bisogni. È il momento di agire: la strada verso un’Italia più equa e competitiva parte da qui.

Lo ha detto senza giri di parole. Ora è il momento di abbassare le tasse al ceto medio. La premier Giorgia Meloni ospite degli Stati generali dei commercialisti, all'indomani della sconfitta ideologica della sinistra nelle urne referendarie, parla di cose concrete, quelle che la gente comune attende dalla politica. Dunque le tasse, non da abbassare a tutti ovviamente, ma a quelli che in termini economici e finanziari guadagnano cifre leggermente più elevate rispetto alla media degli stipendiati. Una classe considerata però troppo ricca per godere di detrazioni e bonus, ma non così tanto da poter vivere di sciupo.

Colpaccio di Sfera Ebbasta che sposa il patto fiscale di Salvini e Meloni. Grazie al concordato preventivo ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse

Meloni: "Ora giù le tasse per il ceto medio". E fa litigare Tajani e Salvini

Giorgia Meloni annuncia un grande taglio della tasse al ceto medio. Giorgia Meloni: "Intendiamo concentrarci oggi sul ceto medio rappresenta la struttura portante del sistema produttivo italiano e spesso è quello che avverte di più il peso del carico tributario.

