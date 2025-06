Ora sono tutti contro di lui | annuncio esplosivo sul caso Nazionale | ESCLUSIVO

In un vortice di polemiche e cambiamenti, il calcio italiano si prepara a una svolta epocale. Dopo l’esonero di Spalletti e il rifiuto di Ranieri, Gennaro Gattuso si appresta a diventare il nuovo allenatore della Nazionale, una scelta che scuote il cuore del movimento. Gravina ha deciso: ci siamo. La rivoluzione azzurra sta per cominciare, e il futuro è tutto da scrivere.

Dal caos Nazionale al nuovo allenatore: sono giorni infuocati dopo l'esonero di Luciano Spalletti. Le dichiarazioni in esclusiva Ci siamo. Gennaro Gattuso sarà, a meno di clamorosi ribaltoni dell'ultimo secondo, il prossimo ct della Nazionale. Gravina ha scelto l'ex centrocampista dopo l'esonero di Luciano Spalletti ed il no di Ranieri. Figc, la squalifica è ufficiale: 20 mesi (LaPresse) – Calciomercato.it Del caos degli ultimi giorni ha parlato a 'TiAmoCalciomercato', sul canale Youtube di Calciomercato.it, Dario Baldi. Il giornalista ha esordito parlando della decisione di Ranieri: "Colpa di Ranieri? Assolutamente no.

