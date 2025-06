Ora Musk si pente dei post contro Trump | Sono andato troppo oltre

Elon Musk, volto noto dell’innovazione e della tecnologia, sorprende il mondo ammettendo i suoi errori. Dopo un acceso scambio di battute con Donald Trump, il CEO di Tesla e SpaceX si ritrova a riflettere sulle parole usate, riconoscendo di essere andato troppo oltre. Un gesto di umiltà che invita a una riflessione più profonda sul potere delle parole e sulla responsabilità di chi guida il nostro futuro digitale.

Washington, 11 giugno 2025 – "Sono andato troppo oltre”. In un post sul suo social X, Elon Musk fa mea culpa, rammaricandosi dei contenuti pubblicati nel botta e risposta con il presidente Donald Trump, dopo la fine dell’incarico al Doge, il dipartimento dell’efficienza del pubblico impiego negli States. (FILES) Tesla and SPaceX CEO Elon Musk (L) and US President Donald Trump shake hands as they attend the men's NCAA wrestling competition at the Wells Fargo Center in Philadelphia, Pennsylvania, on March 22, 2025. Donald Trump and Elon Musk's unlikely political marriage exploded in a fiery public divorce on June 5, 2025, with the US President threatening to strip the billionaire of his huge government contracts in revenge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net