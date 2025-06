Ora che sono libero… Il padre delle sorelle Selassié fuori dal carcere | si espone anche su Manuel Bortuzzo

Ora che è tornato libero, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, padre delle principesse Lulù, Jessica e Clarissa, si apre come mai prima d'ora, portando alla luce dettagli inediti sulla sua vita e sui legami familiari. Dopo anni di silenzio, la sua intervista al settimanale Chi ha fatto scalpore, rivelando verità sconvolgenti e un nuovo volto di sé. La sua storia, ricca di misteri e rivelazioni, promette di catturare l’attenzione di tutti.

Dopo anni di silenzio e riserbo, torna a far parlare di sé Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, padre delle principesse Lulù, Jessica e Clarissa, protagoniste del mondo dello spettacolo italiano e note per la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Uscito di recente dal carcere svizzero in cui era stato rinchiuso nel 2021, l’uomo ha rilasciato un’intervista fiume al settimanale Chi, facendo chiarezza non solo sulle sue origini ma anche su diversi aspetti della sua vita privata, inclusa la storia sentimentale della figlia Lulù con l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo. Il fulcro del racconto è il cognome Selassié, che per molti è sempre stato fonte di curiosità e polemiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it