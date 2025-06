Ora basta cattivi odori in città Ecco tre centraline di rilevazione

Ora basta cattivi odori in città! Ecco tre nuove centraline di rilevazione che consentiranno di monitorare e affrontare concretamente il problema. I cittadini di Follonica, soprattutto nelle periferie come Cassarello, da anni vivono con fastidiosi odori che disturbano le loro giornate e notti. Per risolvere questa situazione insostenibile, l’amministrazione ha deciso di intervenire con strumenti innovativi e mirati, dimostrando che l’attenzione alle esigenze della comunità è una priorità.

FOLLONICA Da anni i cittadini dei quartieri periferici di Follonica, specialmente quelli che vivono a Cassarello, si lamentano di sentire (di solito verso la fine della giornata) cattivi odori che rendono difficile non solo passeggiare nelle aree verdi della zona in cui abitano, ma anche stare all’interno delle loro case senza prendere provvedimenti rispetto ai fetori molesti. Per capire l’origine di questa problematica, l’amministrazione comunale aveva anche effettuato il mese scorso un sopralluogo all’impianto di depurazione di Campo Cangino, che da tempo è sempre stato considerato come la più probabile fonte di questi odori, dove hanno ricevuto rassicurazioni rigguardo l’attenzione di AdF nel ridurre l’impatto delle emissioni odorigene dell’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ora basta cattivi odori in città. Ecco tre centraline di rilevazione

