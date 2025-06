Operazione antidroga da parte della Squadra Mobile di Benevento | arresti domiciliari per 40enne e 25enne

Un'operazione antidroga della squadra mobile di Benevento ha portato all'arresto di un 40enne e di un 25enne, sorpresi con 30 grammi di eroina. Fermati durante un controllo sull’autostrada, sono stati condotti negli uffici di via De Caro per gli accertamenti. La vicenda sottolinea come le autorità siano sempre più attive nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. La loro vicenda prosegue ora con ulteriori approfondimenti e misure giudiziarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state fermate due persone un 40enne e un 25enne e condotte negli Uffici di via De Caro per i dovuti accertamenti. Sarebbero ritenuti responsabili di spaccio e uso di sostanze stupefacenti in particolare. Sono statintrivatibin possesso di 30 grammi di eroina perché ritrovati dopo una perquisizione nell abitacolo. Queste due persone sono state bloccate dopo un controllo sul raccordo autostradale in prossimità dell uscita a Casteldelago e poi condotte in Questura. Dopo gli accertamenti gli uomini della Mobile guidati dal Vicequestore Flavio Tranquillo ha sottoposto agli arresti domiciliari i due uomini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operazione antidroga da parte della Squadra Mobile di Benevento: arresti domiciliari per 40enne e 25enne

In questa notizia si parla di: 25enne - 40enne - operazione - antidroga

