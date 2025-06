Operaio muore cadendo per 7 metri un altro schiacciato da un cingolato | ennesime tragedie sul lavoro in Italia

Ancora una volta, l’Italia si trova a fare i conti con tragiche perdite sul lavoro, che risvegliano drammaticamente l’urgenza di tutelare chi ogni giorno rischia la propria vita. Due uomini, un giovane di soli 26 anni a Lecce e un altro nel Trentino, hanno perso la vita in incidenti evitabili. È tempo di riflettere e agire per prevenire queste tragedie e garantire un futuro più sicuro per tutti. Continua a leggere.

Altri due operai sono morti sul posto di lavoro: a Lecce il 26enne Razvan Iulian Gurau è deceduto in seguito a una caduta di 7 metri, mentre a Borgo d'Anaunia, nel tridentino, un lavoratore è rimasto schiacciato da un cingolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

???? Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un cingolato; Operaio muore cadendo per 7 metri, un altro schiacciato da un cingolato: ennesime tragedie sul lavoro in Italia; Tragedia sul lavoro: un uomo è morto schiacciato dal mezzo cingolato che si è ribaltato. Indagini in corso.

Operaio muore cadendo per 7 metri, un altro schiacciato da un cingolato: ennesime tragedie sul lavoro in Italia - Altri due operai sono morti sul posto di lavoro: a Lecce il 26enne Razvan Iulian Gurau è deceduto in seguito a una caduta di 7 metri, mentre a Borgo d'Anaunia ...