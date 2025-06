Opera la nuova Giunta Pozzoli è il vicesindaco La prima mossa di Fusco | Sigilliamo il palazzetto

Con entusiasmo e determinazione, la nuova Giunta di Opera si prepara a scrivere un capitolo di rinascita e progresso per la città. A pochi giorni dall’insediamento, il sindaco Fusco ha già tracciato le linee guida, concentrandosi su sicurezza, urbanistica, servizi alle famiglie e sostenibilità. La prima mossa? Sigillare il palazzetto, simbolo di una ripresa concreta. Ora, l’obiettivo è mettere in atto un piano ambizioso e condiviso per un futuro migliore.

Opera riparte con una nuova Giunta comunale. A pochi giorni dall'insediamento, il sindaco Ettore Fusco ha ufficializzato la composizione della squadra che lo affiancherà per i prossimi cinque anni. Al centro dell'azione amministrativa ci saranno sicurezza, urbanistica, servizi alle famiglie e sostenibilità, temi su cui l'amministrazione punta per rilanciare la città. Lo stesso sindaco Fusco manterrà per sé le deleghe a sicurezza, protezione civile, urbanistica, edilizia pubblica e privata, personale e comunicazione. Pino Pozzoli, scelto come vicesindaco, guiderà i settori di lavori pubblici, viabilità, trasporti, ambiente e arredo urbano.

Elezioni comunali 2025 a Opera, chi sarà il nuovo sindaco tra Ettore Fusco, Giuseppe Calcagno e Fabiana Di Pino? - Le elezioni comunali del 2025 a Opera, in provincia di Milano, promettono di essere altamente competitive dopo le dimissioni della sindaca Barbara Barbrieri.

OGGI MATTEO SALVINI A OPERA venerdì 23 maggio alle ore 18:00 in via Piantadosi il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini incontra i cittadini di Opera per sostenere Ettore Fusco Sindaco. #legaopera #ettorefuscosindaco #fuscoperopera Partecipa alla discussione

