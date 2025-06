Open! | gli architetti aprono al pubblico i lori studi nel novarese e Vco

La manifestazione "Open! Gli architetti aprono i loro studi al pubblico" rappresenta un’occasione unica per scoprire il mondo dell’architettura direttamente dagli esperti. Venerdì 13 e sabato 14 giugno, gli studi di Novara e Vercelli si apriranno al pubblico, offrendo visite guidate, incontri e approfondimenti. Un’opportunità imperdibile per avvicinare il pubblico alla creatività e alla professione degli architetti, valorizzando il patrimonio territoriale e culturale locale. La curiosità prende forma: non mancate!

Anche l'Ordine degli architetti di Novara e del Vco partecipa con i suoi iscritti alla manifestazione "Open! Gli architetti aprono i loro studi al pubblico" promossa dal Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori. Appuntamento venerdì 13 e sabato 14 giugno. "La. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - "Open!": gli architetti aprono al pubblico i lori studi nel novarese e Vco

In questa notizia si parla di: architetti - open - aprono - studi

"Open!": gli architetti aprono i loro studi al pubblico anche a Genova - Gli studi degli architetti di Genova si aprono al pubblico per l’edizione 2024 di "Open!", l’evento nazionale del Consiglio degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

13-14 GIUGNO 2025 Lazzaretto di Cagliari Open! Gli architetti e le architette aprono i loro studi al pubblico Due giorni di incontri, dibattiti e riflessioni sull’architettura, la città, le comunità e il futuro del nostro territorio. VENERDÌ 13 GIUGNO | 18:30 – 21 Partecipa alla discussione

Iscriviti subito a Open! Studi Aperti https://tinyurl.com/Open25-Iscriviti… Gli architetti sono protagonisti del cambiamento: ripensano luoghi e città, creano spazi di vita. Espandi il valore della professione, il 13 e 14 giugno apri il tuo studio alla comunità. #Open Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

’Open’ di architettura. I progettisti aprono i propri studi e atelier. Le creazioni di Martina; Open!: gli architetti aprono al pubblico i lori studi nel novarese e Vco; Open, gli architetti aprono le porte fra progetti e creazioni: c’è uno studio carrarese protagonista.

’Open’ di architettura. I progettisti aprono i propri studi e atelier. Le creazioni di Martina - Venerdì sarà possibile curiosare negli spazi di via Genova 12 .

Open Studi Aperti, a Carrara lo studio di architettura Martina Pelliciari apre le sue porte - In una dialettica, tra architetto e cliente, che vede il primo entrare nelle case per ridisegnare e ripensare spazi e pezzi di quotidianità del secondo, questa vo ...