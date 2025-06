Open di Golf trecento volontari per la sicurezza

L’82esima edizione dell’Open d’Italia di Golf si avvicina, promettendo emozioni e spettacolo sul suggestivo Monte Argentario. Per garantire la massima sicurezza, sono stati mobilitati ben 300 volontari e un ampio dispositivo di sicurezza, come deciso dal Comitato provinciale presso la Prefettura. Un impegno che assicura ai partecipanti e agli spettatori un’esperienza all’insegna del divertimento e della tranquillità, rendendo questo appuntamento imperdibile per gli appassionati di golf.

MONTE ARGENTARIO In vista dell’82esima edizione dell’ Open d’Italia di Golf si è riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale è stato esaminato il dispositivo per la fruizione della manifestazione sportiva nella massima cornice di sicurezza. La competizione si terrà dal 26 al 29 giugno all’ Argentario Golf & Wellness Resort e vedrà la partecipazione di 156 giocatori professionisti accompagnati da altrettanti caddies, tecnici e addetti ai lavori, provenienti da tutto il mondo. L’accesso all’evento è libero e gratuito previa registrazione attraverso il sito della Federazione Italiana Golf www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Open di Golf, trecento volontari per la sicurezza

Le notizie più recenti da fonti esterne

Open di Golf, trecento volontari per la sicurezza - MONTE ARGENTARIO In vista dell’82esima edizione dell’Open d’Italia di Golf si è riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine ...

Torna l’Open d’Italia di golf: vertice in Prefettura per garantire la sicurezza della manifestazione - A Monte Argentario, in provincia di Grosseto, è in programma l'Open d'Italia di golf: vertice in prefettura a Grosseto ...