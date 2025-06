Open Day Carta d’Identità Elettronica | 14 e 15 giugno

Gli open day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica tornano a ritmo serrato, dopo la pausa per il referendum. Sabato 14 e domenica 15 giugno, cittadini potranno usufruire di aperture straordinarie presso uffici comunali e punti informativi in tutta la città. Un’occasione imperdibile per ottenere o rinnovare il documento in modo semplice e veloce. Non perdete questa opportunità di semplificazione: seguite gli aggiornamenti e pianificate la vostra visita!

Gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica riprendono, dopo la sospensione del fine settimana scorso per il referendum, sabato 14 e domenica 15 giugno. Sabato 14 è prevista l’ apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, V e XIII, mentre gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52 saranno aperti sia sabato 14 che domenica 15. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 13 giugno, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: open - identità - carta - elettronica

Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 maggio. Tutte le informazioni - Il weekend del 17 e 18 maggio, Roma apre le porte agli open day per la carta d'identità elettronica. Gli uffici anagrafici dei municipi II, III e XIII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici, saranno straordinariamente accessibili per fornire informazioni e servizi sulla richiesta e il rilascio della carta.

#HaiPersoLaTuaCartaDIdentitàScopriLOpportunitàImperdibile #OpenDayCIERoma Romania torna in pista con gli open day per la carta d'identità elettronica, un'iniziativa che potrebbe semplificarti la vita più di quanto immagini, soprattutto dopo il recente s… Partecipa alla discussione

Carta d'identità Elettronica, open day sospeso il 7 e 8/6 Il servizio straordinario di emissione delle #CIE non avrà luogo né presso ex Pit e punto di rilascio di via Petroselli 52, né nei municipi per concomitanza con le operazioni referendarie ? http://tinyurl Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sito Istituzionale | CIE, open day 14 e 15 giugno; Carta d'identità a Roma: open day sabato 14 e domenica 15 giugno; Tornano gli Open Day per la carta d’identità elettronica: aperture straordinarie il 14 e 15 giugno.