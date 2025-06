Open Arms accusa l’Italia | Spinge per la direttiva che tratta le Ong come i trafficanti umani

Ci sarebbe l’Italia dietro la proposta di direttiva dell’Unione Europea che andrebbe ad equiparare i trafficanti di esseri umani alle Ong, le organizzazioni umanitarie che ogni giorno sono impegnate nei salvataggi nel Mar Mediterraneo. Lo ha affermato Òscar Camps, fondatore della Ong spagnola Open Arms, che nella giornata dell’11 giugno è intervenuto al Parlamento europeo. Camps ha attaccato frontalmente il governo di Giorgia Meloni: «È l’Italia a spingere per questa ambiguità normativa perché le serve a giustificare la sua politica repressiva nei confronti delle Ong». E ancora: «Se gli permettiamo di interpretare la direttiva a loro piacimento, tanto vale consegnargli le chiavi delle nostre navi». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Open Arms accusa l’Italia: «Spinge per la direttiva che tratta le Ong come i trafficanti umani»

