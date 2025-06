Only Murders in the Building 5 | riprese quasi terminate data di uscita in arrivo

Le riprese di "Only Murders in the Building" 5 sono quasi terminate, e l’attesa cresce tra i fan. Dan Fogelman conferma che la fase finale è in corso e annuncia un ritorno imperdibile di questa amata comedy crime di Hulu, impreziosita da un cast stellare e colpi di scena sorprendenti. L’uscita si avvicina: preparatevi a vivere nuove emozioni nell’universo di questa serie irresistibile.

Dan Fogelman conferma la fase finale delle riprese e anticipa il ritorno della comedy crime di Hulu con un cast stellare e colpi di scena in arrivo.

