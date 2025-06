Online il bando DISCo Lazio 2025-2026 | le borse di studio per gli universitari viterbesi

Se sei uno studente universitario viterbese desideroso di valorizzare il tuo percorso accademico, questa è la tua occasione! Il bando “Diritto allo studio universitario 2025-2026” del Lazio, promosso da Regione Lazio e DiSCoLazio, mette a disposizione borse di studio, alloggi e contributi economici per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Non perdere questa opportunità: scopri come candidarti e preparati a vivere un anno accademico senza stress!

Anche quest’anno, grazie all’impegno di Regione Lazio e DiSCoLazio, è online il bando per il “Diritto allo studio universitario 2025-2026” grazie al quale saranno a disposizione borse di studio, servizi alloggiativi e contributi economici per studenti universitari in base a criteri di merito. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Online il bando DISCo Lazio 2025-2026: le borse di studio per gli universitari viterbesi

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2025/2026 – BANDO APERTO Dal 10 giugno 2025 è possibile presentare domanda per accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario promossi dalla Regione Lazio e da DiSCo – Ente regionale per il diri Partecipa alla discussione

Pubblicate le #graduatorie relative al bando di concorso borse di studio riservate a corsi universitari di laurea e corsi universitari di specializzazione post lauream a.a. 2022/2023 https://rb.gy/l1rw33 #InpsComunica Partecipa alla discussione

