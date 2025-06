Ondate di calore e rischio incendi | a Palermo scatta per 24 ore l' allerta della protezione civile

A Palermo si alza il livello di attenzione: la Protezione Civile ha annunciato un'allerta di 24 ore per ondate di calore e rischio incendi, a partire dalla mezzanotte del 12 giugno. Le temperature elevate e le condizioni di siccità aumentano la vulnerabilità del territorio, richiedendo massima prudenza da parte di cittadini e amministrazioni. È fondamentale adottare comportamenti responsabili per proteggere sé stessi e l'ambiente durante questa criticità improvvisa.

La Protezione civile regionale ha diramato oggi un avviso relativo al rischio incendi e alle ondate di calore, valido a partire dalla mezzanotte del 12 giugno e per le successive 24 ore.

