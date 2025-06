Ondate di calore a Napoli giovedì 12 e venerdì 13 giugno temperature fino a 34 gradi

Prepara i tuoi fan e le tue borracce: Napoli si prende una pausa estiva anticipata con ondate di calore record! Giovedì 12 e venerdì 13 giugno, le temperature raggiungeranno i 34°C, trasformando la città in un forno all'aperto. E il fine settimana promette di essere ancora più torrido. Scopri come affrontare al meglio questa ondata di caldo e vivere le giornate estive in sicurezza. Continua a leggere per tutti i consigli utili.

Dopo giovedì 12, anche venerdì 13 è prevista un'ondata di calore sulla Campania, con temperature fino a 34 gradi. E il fine settimana si preannuncia torrido. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ondata di calore a Napoli, giovedì 12 giugno fino a 34 gradi nelle ore di punta - L'estate si fa sentire con forza a Napoli, dove giovedì 12 giugno si registra la prima ondata di calore della stagione, con temperature percepite fino a 34 gradi nelle ore di punta.

Giornate tipicamente estive con temperature massime fino a 32-34°C tra Astigiano e Alessandrino. Da domani pomeriggio isolati rovesci di calore a ridosso dei settori alpini con fenomeni isolati anche sulle zone di pianura e collina tra Torinese, Cuneese e Ast Partecipa alla discussione

Bollettino #OndatediCalore di #ArpaPiemonte Emissione del 10 Giugno 2025 Nei prossimi due giorni le temperature nella nostra provincia toccheranno i 33 gradi con una temperatura percepita fino a 36 gradi, che tiene conto di umidità, vento e temperatura ht Partecipa alla discussione

