Ondata di calore a Roma | allerta afa nella Capitale

Roma si prepara ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti, con il bollino arancione che segna un livello di allerta 2, evidenziando potenziali rischi per la salute. Giovedì 12 giugno, la capitale e altre cinque città italiane – Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia e Rieti – saranno sotto una forte ondata di afa. Mentre queste aree si attrezzano per affrontare le temperature record, è fondamentale conoscere strategie e precauzioni per proteggersi dal caldo estremo.

Meteo a Roma, pioggia in arrivo nelle prossime ore. Scatta l'allerta gialla - Meteo a Roma: attese piogge nelle prossime ore, con allerta gialla attivata. Il sistema di Protezione civile regionale ha avvisato che, a partire dal primo pomeriggio di martedì 13 maggio fino alla tarda mattinata di mercoledì 14, saranno previste precipitazioni sul Lazio.

# – Il Ministero della Salute ha emesso un livello di pre-allerta (Livello 1) per ondata di calore nel @comunediroma nei giorni sabato 7 e domenica 8 giugno. ? La temperatura massima Partecipa alla discussione

Buongiorno amici! Prima notte tropicale dell'anno per la Capitale, con temperature minime che non sono scese al di sotto dei 20°C (specie nelle zone centrali). Valori più bassi nelle zone limitrofe di provincia. Nell'hinterland temperature più basse grazie al fen Partecipa alla discussione

