Omicidio Yara perché le analisi sul Dna che Bossetti continua a chiedere non possono essere ripetute

Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha avanzato nuove richieste di analisi del DNA che, a causa delle rigide normative e delle procedure giudiziarie, non possono essere ripetute. La sua speranza di dimostrare la propria innocenza si scontra con le limitazioni tecniche e legali, alimentando un dibattito acceso sulla possibilità di riesaminare le prove in casi di grande rilievo come questo. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Massimo Bossetti, intervistato da Francesca Fagnani nella puntata di Belve Crime, ha ribadito la sua innocenza nell'ambito dell'omicidio di Yara Gambirasio: "Ignoto 1 non posso essere io e potrò constatarlo solo quando potrò fare le analisi a dovere". Ma questi accertamenti non potranno essere ripetuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

