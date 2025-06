Omicidio stradale o tragica fatalità giallo sul cadavere ritrovato in strada

Un’altra vittima di un tragico incidente stradale scuote Riccione: il corpo di una donna di 55 anni è stato trovato esanime lungo via Galliano, lasciando dietro di sé un alone di mistero. Gli inquirenti indagano con attenzione, cercando di chiarire se si tratti di un incidente o di qualcos’altro. Il caso rimane avvolto nel velo dell’incertezza, mentre le autorità lavorano per svelare la verità e fare luce su questa drammatica vicenda.

E' un vero e proprio mistero quello che ruota intorno al ritrovamento, nella mattinata di mercoledì, di una donna di 55 anni esanime ai lati della carreggiata di via Galliano a Riccione e gli inquirenti dei carabinieri sono al lavoro per ricostruire il giallo. Gli unici elementi certi, al momento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Omicidio stradale o tragica fatalità, giallo sul cadavere ritrovato in strada

In questa notizia si parla di: giallo - omicidio - stradale - tragica

