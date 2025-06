Omicidio nel negozio di biancheria | Pasquale Buono ucciso con quattro colpi alla schiena La disperazione dei parenti|VIDEO

Un tragico episodio scuote Afragola: Pasquale Buono, vittima di un brutale omicidio nel suo negozio di biancheria, è stato colpito da quattro proiettili alla schiena. La scena, choc per la comunità, si svolge nel cuore di Corso Italia, lasciando i parenti e i cittadini senza parole. Le testimonianze e le indagini sono in corso per fare luce su questa drammatica vicenda e assicurare giustizia.

Pasquale Buono è stato raggiunto intorno alle 19 dai sicari che gli hanno esploso contro una serie di colpi d'arma da fuoco, quattro per la precisione alla schiena, uccidendolo, mentre si trovava all'interno di un negozio di corso Italia, nel rione Gescal ad Afragola. Secondo i testimoni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Omicidio nel negozio di biancheria: Pasquale Buono ucciso con quattro colpi alla schiena. La disperazione dei parenti|VIDEO

Afragola, agguato nel negozio di intimo: Pasquale ucciso a colpi di pistola - Una nuova tragedia scuote Afragola: un commando armato irrompe in un negozio di intimo e, nel caos, si consuma un omicidio brutale.

