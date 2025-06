Omicidio Mastrapasqua Daniele Rezza | Non volevo uccidere Manuel ma solo rapinarlo Chiedo perdono alla famiglia

In una drammatica testimonianza, Daniele Rezza si scusa con la famiglia di Manuel Mastrapasqua, affermando di aver agito nel tentativo di rapinare e non di uccidere. La sua confessione apre uno squarcio sulla complessitĂ di un episodio che ha sconvolto Milano, lasciando tutti con il fiato sospeso. La corte ascolta con attenzione, mentre emergono nuove sfumature di una vicenda che resta ancora avvolta nel mistero.

 Milano, 11 giugno 2025 – " Non era mio intento ammazzarlo, volevo solo rapinarlo. Mi sono avvicinato con il coltello per farmi dare quello che aveva e lui ha reagito, si è innervosito. Mi è saltato addosso". Daniele Rezza, imputato davanti alla Corte di Assise di Milano per aver ucciso il 31enne Manuel Mastrapasqua lo scorso ottobre a Rozzano, ha reso dichiarazioni spontanee in aula. La mamma di Manuel, presente in aula, ha commentato la ricostruzione del 20enne reo confesso, dicendo ad alta voce: " Non è vero ". Rozzano, l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua. Il pastore: “Ha lasciato un’impronta su ognuno di noi” "Ho scoperto che Manuel era morto da Internet, non volevo ammazzarlo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it