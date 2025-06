Omicidio Martina il consulente | Non è stata uccisa nel casolare ma in un cantiere non sorvegliato

La tragica morte di Martina Carbonaro, la giovane di 14 anni uccisa dall’ex fidanzato ad Afragola, ha scosso profondamente la comunità. Inizialmente si pensava fosse avvenuta in un casolare abbandonato, ma ora emergono dettagli sconvolgenti: il suo assassinio è avvenuto in un cantiere pubblico non sorvegliato, finanziato dal PNRR. Un luogo che, invece di garantire sicurezza, si è rivelato un tragico teatro di violenza. La verità solleva molte riflessioni sulla tutela dei giovani.

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

L'Avvocato Pisani, legale della famiglia Carbonaro, ha chiesto alla Procura di Napoli Nord di approfondire la posizione dei responsabili della sicurezza dell'area di cantiere dello stadio Moccia che non sarebbe dovuta essere accessibile ? Partecipa alla discussione

