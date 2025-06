Omicidio del segretario della Dc di Palermo Michele Reina | le nuove indagini ripartono da un’impronta

Le indagini sull’omicidio di Michele Reina, segretario della DC di Palermo assassinato nel 1979, rivivono con una svolta sorprendente: un’impronta trovata sulla Fiat Ritmo dei killer. Quella traccia potrebbe finalmente svelare i dettagli nascosti di un delitto che ha segnato la storia politica italiana. La Procura di Palermo riparte da questa pista per scoprire la verità e fare luce su uno dei misteri più intricati della nostra epoca.

Al centro della riapertura delle indagini sull’ omicidio dell’ex segretario provinciale della Dc Michele Reina – assassinato a Palermo il 9 marzo del 1979 – c’è un’ impronta. Era stata trovata all’interno della Fiat Ritmo usata dai killer per fuggire dopo il delitto da via Principe di Paternò. Così, 46 anni dopo, l’inchiesta su un altro delitto eccellente viene riaperta. La Procura di Palermo, adesso, sta cercando di accertare se da quell’impronta sia possibile isolare materiale da cui estrapolare il Dna. La traccia, che è integra, in passato era stata confrontata con quelle di diversi appartenenti a Cosa nostra, ma senza successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it