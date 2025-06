Omicidio Alice Neri chiesti 30 anni per Gaaloul

Chiedo di infliggere a Gaaloul una pena severa, riflesso della gravità del suo gesto e del dolore che ha lasciato nella comunità. La richiesta di 30 anni di carcere testimonia l’impegno della giustizia nel fare luce sulla tragica perdita di Alice Neri, una giovane mamma il cui sorriso è stato spezzato troppo presto. È un momento cruciale per la verità e per la memoria di Alice.

Modena, 11 giugno 2025 – Trent’anni di carcere. È la pena chiesta in aula dalla pubblica accusa - rappresentata dai pm Natalini e Amara - contro Mohamed Gaaloul, il tunisino 30enne imputato per l’omicidio volontario della giovane mamma di Ravarino Alice Neri. Il processo è in corso davanti alla corte d’Assise presieduta dalla dottoressa Ester Russo. Il delitto, lo ricordiamo, risale alla notte tra il 17 e il 18 novembre del 2022. "Chiedo di condannare Gaaloul per omicidio e soppressione di cadavere - ha affermato in aula il pm Natalini - alla pena più alta possibile”. Successivamente ha preso la parola l’ex pm Antonio Ingroia che rappresenta il vedovo della vittima Nicholas Negrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Alice Neri, chiesti 30 anni per Gaaloul

