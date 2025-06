Omicidio Alice Neri chiesti 30 anni per Gaaloul | dubbi sul movente e sul presunto terzo uomo

Il caso dell’omicidio di Alice Neri scuote l’opinione pubblica: 30 anni richiesti per Mohamed Gaaloul, accusato di un crimine efferato che ha lasciato tutti senza parole. Tra dubbi sul movente e sospetti su un possibile “terzo uomo”, il proceso rivela un puzzle complesso e avvolto nel mistero. La sentenza potrebbe cambiare le sorti di questa drammatica vicenda, mentre le indagini proseguono per fare luce sulla verità.

Chiesti 30 anni per Mohamed Gaaloul, accusato dell’omicidio di Alice Neri, trovata carbonizzata nel 2022 nella sua auto a Fossa di Concordia. La difesa insiste sull’innocenza, mentre il legale del marito solleva dubbi sul movente e sulle indagini, parlando di un possibile “terzo uomo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: omicidio - alice - neri - chiesti

MODENA Omicidio Alice Neri. Sì ai funerali dopo quasi tre anni - Dopo quasi tre anni di dolorosa attesa, i funerali di Alice Neri, la giovane madre di Ravarino uccisa nelle campagne di Concordia, sono finalmente concessi.

Il 31enne a processo per l’omicidio di Alice Neri. La 32enne fu trovata morta carbonizzata nel baule della sua auto a Fossa di Concordia il 18 novembre 2022 Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Omicidio Alice Neri, chiesti 30 anni per Gaaloul; Omicidio Alice Neri: chiesti 30 anni di carcere per Mohamed Gaaloul; Omicidio Alice Neri: chiesti 30 anni di carcere per Gaaloul.

Omicidio Alice Neri, chiesti 30 anni per Gaaloul: dubbi sul movente e sul presunto “terzo uomo” - Chiesti 30 anni per Mohamed Gaaloul, accusato dell’omicidio di Alice Neri, trovata carbonizzata nel 2022 nella sua auto a Fossa di Concordia ...

Omicidio Alice Neri, chiesti 30 anni per Gaaloul - contro Mohamed Gaaloul, il tunisino 30enne imputato per l’omic ...