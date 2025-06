Omicidio aggravato a Bologna | Leonardo Magri a giudizio per la morte della moglie

Una tragica notizia scuote Bologna: Leonardo Magri, 63 anni, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio aggravato della moglie Daniela Gaiani. La terribile vicenda, avvenuta nella loro casa di Castello d’Argile, apre un doloroso capitolo di cronaca locale. Magri, sempre dichiaratosi innocente, attende ora il processo che avrà inizio il 24 settembre alla Corte d'Assise. Resta da scoprire quali dettagli emergeranno durante il dibattimento.

Il gup del Tribunale di Bologna Salvatore Romito ha rinviato a giudizio, con l'accusa di omicidio aggravato, il 63enne Leonardo Magri, accusato di aver ucciso la moglie Daniela Gaiani, 58 anni, trovata morta il 5 settembre 2021 in un letto nella loro casa di Castello d'Argile. Magri, difeso dall'avvocato Ermanno Corso, è a piede libero e si è sempre dichiarato innocente. Il processo comincerà il 24 settembre davanti alla Corte d'Assise presieduta dal giudice Fabio Cosentino. Per il pm Augusto Borghini, quello che inizialmente sembrava un suicidio in realtà è stato l'ennesimo femminicidio.

