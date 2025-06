Omicidio ad Afragola ucciso 45enne

Una tragica scomparsa scuote Afragola: un uomo di 45 anni, proprietario di un negozio di biancheria intima, è stato ucciso in un agguato nel cuore della cittadina. Testimoni raccontano di due sicari arrivati su moto che hanno fatto fuoco nel negozio, lasciando la comunità sotto shock. La vittima, vicina al clan Moccia, potrebbe essere coinvolta in dinamiche criminali complesse. La speranza ora è fare luce su questo brutale atto di violenza.

21.46 Un uomo di 45 anni è rimasto vittima di un agguato ad Afragola, nel Napoletano. Secondo alcuni testimoni, l'omicidio è avvenuto all'interno di un negozio di biancheria intima, di cui la vittima era proprietario assieme al padre. Ad ucciderlo sarebbero state due persone, arrivate a bordo di una moto: sono entrate nel negozio e gli hanno sparato alla schiena. La vittima sarebbe considerata vicina al clan Moccia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

