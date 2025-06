Omicidio a Bresso uccide il coinquilino con una scarica di pugni | Disturbava il suo sonno russando

Una tragedia scuote Bresso, dove un alterco tra coinquilini è culminato in un tragico omicidio. La vittima, Abdellatif Soubai, è stata colpita mortalmente da Badr Harnafi, infuriato dai disturbi del russare. Un episodio che mette in luce quanto i piccoli fastidi possano sfociare in conseguenze drammatiche. La vicenda rimane sotto stretta osservazione, mentre la comunità si interroga su come prevenire simili tragedie in futuro. Continua a leggere.

Il 7 giugno, a Bresso (Milano), un uomo ha ucciso il suo coinquilino. La vittima si chiamava Abdellatif Soubai mentre la persona accusata del delitto è Badr Harnafi. La giudice Chiara Valori ha convalidato l'arresto per lui. Oltre all'accusa di omicidio, è stata contestata l'aggravante dei futili motivi perché legata "ai fastidi della convivenza e al fatto che il Soubai disturbasse il suo sonno russando". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bresso, omicidio in via Don Vercesi: ucciso un uomo dopo lite in casa - Una tragica notte scuote Bresso, dove un uomo ha perduto la vita in un episodio di violenza domestica.

