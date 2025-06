Omette le condanne per un lavoro Aspirante bidello sotto processo

Luigi Cataldo, 43enne di Monte San Giusto, aveva presentato domanda per diventare collaboratore scolastico, attestando di non aver mai ricevuto condanne, come previsto dalla legge. Tuttavia, il suo casellario giudiziario smentisce questa versione, rivelando plurime condanne dal 2015 e un’interdizione dai pubblici uffici. Ora, Cataldo è sotto accusa per falsità ideologica, un episodio che mette a rischio la sua futura carriera nel settore scolastico e solleva importanti questioni sulla trasparenza nelle selezioni pubbliche.

Si era candidato per fare il collaboratore scolastico in una scuola di Monte San Giusto, e nella dichiarazione aveva attestato di non aver ricevuto condanne, come richiede la legge. Ma il suo casellario giudiziario avrebbe riportato ben altro: plurime condanne prese dal 2015, con interdizione dai pubblici uffici. È finito sotto accusa per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Luigi Cataldo, un 43enne originario di Torre Annunziata, residente a Montecosaro. L’episodio contestato risale al 19 settembre del 2018. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimentale davanti al giudice Barbara Angelini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omette le condanne per un lavoro. Aspirante bidello sotto processo

