Omag Mt Consolini Volley giocherà il campionato di serie A1 a Cervia

L’Omag Mt Consolini Volley San Giovanni si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, affrontando il suo primo campionato di Serie A1 con entusiasmo e determinazione. La scelta di disputare le partite nel palazzetto di Cervia, ufficializzata recentemente, rappresenta un passo importante verso il successo. Con questo supporto, le marignanesi si preparano a conquistare nuovi traguardi, portando alta la bandiera della regione Emilia-Romagna nel massimo palcoscenico del volley italiano.

L'Omag Mt Consolini Volley San Giovanni, che il prossimo anno disputerà il suo primo storico campionato di serie A1, ha trovato casa ufficialmente nel palazzetto dello sport di Cervia. Ieri tale novità è stata ufficializzata dai vertici della Regione Emilia-Romagna, dalle amministrazioni comunali di Cervia e San Giovanni e dalla società stessa. Una soluzione che scioglie i nodi alla vigilia di un campionato che vedrà le marignanesi rappresentare nella massima serie del volley femminile tutta l'Emilia-Romagna. E prorio la Regione, insieme al Comune di Cervia, ha voluto fortemente questa scelta: "Ringrazio il Comune di Cervia per la disponibilità dimostrata nell'accogliere le professioniste della Consolini Volley – ha spiegato il presidente Michele de Pascale – e rivolgo un sentito grazie alla società e all'intera comunità di San Giovanni in Marignano per aver scelto di continuare a giocare in Emilia-Romagna, nonostante le tante proposte e offerte arrivate anche da fuori regione.