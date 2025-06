Oltre l’Uomo Ragno È ancora leggenda 883

Pavia si prepara a vivere un’altra estate da protagonista, con le riprese di “Nord Sud Ovest Est”, il nuovo capitolo della leggendaria saga degli 883 diretta da Sydney Sibilia. Dopo il trionfo di “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, questa stagione rivelerà i retroscena delle ultime avventure musicali del gruppo, promettendo emozioni e nostalgia agli appassionati. L’attesa cresce: l’autunno su Sky sarà un tuffo nel passato ma anche una rinascita.

PAVIA Un’altra estate sotto i riflettori per Pavia. Inizieranno a luglio le riprese di “ Nord Sud Ovest Est “, finale della leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original girata da Sydney Sibilia. Dopo il successo senza precedenti di “Hanno ucciso l’Uomo Ragno“, la seconda stagione sarà dedicata alle vicende che portarono all’uscita dell’ultimo album prima dell’addio di Mauro Repetto. Per i nuovi episodi, che arriveranno su Sky in autunno o nel prossimo anno, la produzione ha già organizzato un casting che si terrà mercoledì prossimo dalle 15 alle 21 e giovedì 19 dalle 9 alle 17 all’auditorium San Tommaso in piazza del Lino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it