Oltre 6 mln con malattie oculari una Carta per il benessere dell' occhio

Oltre 6 milioni di italiani convivono con patologie oculari, un dato allarmante che richiede interventi immediati. La presentazione della road map dell'oculistica italiana in Consiglio regionale del Lazio, nell’ambito della campagna 'La salute dei tuoi occhi non perderla di vista', rappresenta un passo decisivo per promuovere prevenzione e benessere visivo. Una carta dedicata al benessere dell’occhio potrebbe rivoluzionare la tutela della vista nel nostro Paese, garantendo un futuro più luminoso per tutti.

Presentata in Consiglio regionale del Lazio la road map dell'oculistica italiana nell'ambito della campagna di prevenzione 'La salute dei tuoi occhi non perderla di vista' Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - Oltre 6 milioni di italiani convivono con una patologia oculare. Di questi, un terzo a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Oltre 6 mln con malattie oculari, una Carta per il benessere dell'occhio

In questa notizia si parla di: oltre - malattie - oculari - carta

Alluvioni in Nigeria, oltre 700 le vittime: “Ora si cerca di prevenire le malattie” - Le recenti alluvioni in Nigeria hanno colpito duramente, con oltre 700 vittime. In un contesto globale di crescente intensificazione dei fenomeni climatici, questo tragico evento sottolinea l’urgenza di investire in sistemi di prevenzione e gestione delle catastrofi.

Foggia, colpito alla testa da un proiettile a Torremaggiore: 17enne in condizioni gravissime; Prevenzione e screening: sinergia tra ZEISS e APMO per la Carta della salute dell’occhio; Cataratta, maculopatie e retinopatie in aumento: arriva la Carta della salute degli occhi.

Oltre 6 mln con malattie oculari, una Carta per il benessere dell’occhio Come scrive msn.com: Di questi, un terzo affronta una riduzione della vista invalidante.