Oltre 150mila violazioni in strada nel 2024

Nel 2024, le strade italiane hanno registrato oltre 150.000 violazioni al Codice della Strada, con conseguenze che vanno dai sequestri di veicoli alle sanzioni milionarie. La polizia municipale di Pisa ha reso noti dati che evidenziano l’urgenza di una maggiore attenzione alla sicurezza e al rispetto delle norme. Questi numeri ci ricordano quanto sia fondamentale adottare comportamenti responsabili per preservare la nostra incolumità e quella degli altri.

Nel 2024 la polizia municipale ha registrato 152.508 violazioni al Codice della Strada, per un importo contestato di oltre 10 milioni di euro, 1.245 incidenti stradali (di cui 5 con esito mortale), 1.632 veicoli rimossi per violazioni delle norme di circolazione, 307 sequestri di veicoli per mancanza di assicurazione e 3.640 punti patente decurtati. Sono i dati relativi all’anno scorso, diffusi dalla polizia municipale di Pisa, che ieri ha celebrato i 173 anni dalla fondazione con una cerimonia ufficiale a Palazzo Gambacorti. Il corpo fu istituito il 10 giugno 1852 per decreto del Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo II. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre 150mila violazioni in strada nel 2024

In questa notizia si parla di: violazioni - oltre - strada - 150mila

Abusivismo commerciale e violazioni al Codice della strada, sanzioni della polizia per oltre 30 mila euro - Nelle ultime settimane, la polizia ha condotto un’operazione straordinaria nei quartieri di Nesima, Cibali e San Giovanni Galermo, finalizzata a contrastare l’abusivismo commerciale e le violazioni del codice della strada.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oltre 150mila violazioni in strada nel 2024; Casoria. Prestanome aveva decine di auto intestate: scoperta evasione fiscale per oltre 150mila euro; Incendi a Los Angeles, almeno 24 morti. Oltre 150mila senza casa. Tutti gli aggiornamenti - Sale a 24 il numero delle vittime. Biden: Sostegno per tutto il tempo necessario.

Oltre 150mila violazioni in strada nel 2024 - 508 violazioni al Codice della Strada, per un importo contestato di oltre ...

Multe stradali da 650 milioni: le città più care in Italia - Gli incassi derivanti dalle multe stradali hanno raggiunto quota 650 milioni di euro nel 2024, con un incremento del +11,3% rispetto al 2023.