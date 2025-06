Oltre 100 chili di pesce non idoneo al consumo scatta il sequestro della polizia Stradale

Oltre 100 chili di pesce potenzialmente pericoloso sono stati sequestrati dalla polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, scoperchiando un commercio illecito che avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei consumatori. La scoperta mette in luce l'importanza di controlli rigorosi nel settore ittico e la lotta contro il mercato nero, tutelando così la sicurezza alimentare e la legalità.

Oltre cento chili di pesce ritenuto non idoneo al consumo umano sequestrato dalla polizia stradale. Ieri gli agenti della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto¬†hanno imposto l'alt a un mezzo di una societ√† che vende prodotti ittici all'ingrosso. Al suo interno c'erano gamberi, tonno, sarde e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ¬© Messinatoday.it - Oltre 100 chili di pesce non idoneo al consumo, scatta il sequestro della polizia Stradale

In questa notizia si parla di: oltre - chili - pesce - idoneo

Controlli in un locale di via Garibaldi, sequestrati 40 chili di prodotti ittici e sanzioni per oltre 9 mila euro - Nel weekend appena trascorso, un'operazione della polizia ha portato al sequestro di 40 chili di prodotti ittici in un locale di via Garibaldi, noto per la presenza di giovani.

Ne parlano su altre fonti

Oltre 100 chili di pesce non idoneo al consumo, scatta il sequestro della polizia Stradale; Barcellona Pozzo di Gotto: sequestrati oltre 100 chili di pesce; Controlli sulla filiera del pesce, trovati 900 chili di prodotti ittici scaduti in un magazzino.

Barcellona Pozzo di Gotto: sequestrati oltre 100 chili di pesce non idoneo al consumo umano - La Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto ferma un mezzo con prodotti ittici privi di tracciabilità: sanzioni per oltre 1.

Barcellona. Sequestrati 100 kg di pesce non idonei al consumo umano - Gli Agenti della Polizia Stradale di Barcellona, al casello autostradale di Barcellona, hanno sequestrato oltre 100 kg di prodotti ittici (Barracuda, Tonno, Gamberi, Sgombri, Sarde ecc.