Okoye, il talento dell'Udinese, si trova al centro di un'indagine per aver intenzionalmente simulato un'ammonizione contro la Lazio, alimentando sospetti di truffa e scommesse illecite. La Procura di Udine ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini, aprendo uno scenario inquietante anche sul piano sportivo. La sua carriera potrebbe essere messa a serio rischio, con conseguenze che potrebbero durare a lungo.

Il giocatore dell'Udinese si sarebbe fatto ammonire intenzionalmente nella gara con la Lazio, generando un flusso anomalo di puntate. Gli è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini svolte dalla Procura di Udine, ora rischia grosso anche sul fronte sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Okoye indagato per truffa per una scommessa: rischia un lungo stop

Okoye, il portiere dell?Udinese rischia 4 anni di squalifica per truffa: le prove dell'accordo per pilotare il flusso anomalo delle scommesse - Okoye, il portiere dell'Udinese, rischia fino a quattro anni di squalifica per una pesante accusa di truffa e manipolazione delle scommesse.

Okoye, il portiere dell’Udinese rischia 4 anni di squalifica per truffa: le prove dell'accordo per pilotare il flusso anomalo delle scommesse - Per la Procura della Repubblica di Udine esistono prove concrete dell’esistenza di un accordo volto a pilotare il flusso anomalo delle scommesse.

Si è fatto ammonire di proposito: nuovo scandalo calcioscommesse in Serie A - Udinese al centro di un’inchiesta su scommesse anomale da oltre 120mila euro.