Ogni giorno vicino a chi ha bisogno

Ogni giorno, vicino a chi ha bisogno, tutto inizia con un semplice gesto: l’ascolto. I Centri di Ascolto di Caritas sono il cuore pulsante di questa missione, un luogo in cui ogni persona viene accolta e sostenuta con attenzione e compassione. È lì che si fa la vera differenza, trasformando parole in azioni concrete. Perché ogni incontro può cambiare una vita: e tu, vuoi fare la tua parte?

Tutto parte dall’ascolto Chi arriva a Caritas lo fa spesso su indicazione di una parrocchia, di un amico, di un assistente sociale. Ma a fare la differenza è sempre l’incontro. Tutto comincia nei Centri di Ascolto, il cuore di Caritas. Ci sono quelli diocesani (via Santa Caterina, piazzetta Prendiparte, Porta Pratello, Interporto, all’Ospedale Sant’Orsola) e oltre 100 sportelli parrocchiali. È qui che le persone vengono accolte, ascoltate, orientate. Nel 2023 Caritas ha ascoltato oltre 24.600 persone e sostenuto più di 8.800 famiglie. Sempre più italiani si rivolgono alla rete: persone che lavorano ma non riescono ad arrivare a fine mese, pensionati soli, famiglie sotto pressione per affitti e spese sanitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ogni giorno, vicino a chi ha bisogno

