Ogni chilo di pesce che mangiamo corrisponde a 24 minuti di agonia | ecco quanto soffrono

Ogni chilo di pesce che gustiamo rappresenta più di un semplice pasto: è un periodo di sofferenza per gli animali marini. Un nuovo studio ha rivelato, per la prima volta, quanto dolore provano i pesci durante la cattura e la morte, offrendo una stima concreta e quantificabile. Scopriamo come possiamo contribuire a ridurre questa sofferenza e rendere le nostre scelte alimentari più consapevoli e umane. Continua a leggere.

Un nuovo studio ci offre per la prima volta una stima concreta e quantificabile del dolore provato da un pesce quando viene lasciato a morire fuori dall'acqua. Una trota può impiegare anche oltre 20 minuti prima di morire, una lunghissima agonia che però può essere ridotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

24 minuti di agonia per ogni chilo di peso: la sofferenza muta di chi non emette suoni Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ci obbliga a guardare in faccia una realtà troppo spesso ignorata: i pesci provano dolore. E molto più a lungo di quanto

Lo studio: "I pesci sopportano in media 10 minuti di dolore intenso durante il processo di asfissia"

