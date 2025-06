Oggi l' arrivo in Italia del piccolo Adam Bertolaso | Ha varie fratture

Oggi in Italia, il coraggioso piccolo Adam Bertolaso arriva portando con sé una storia di sopravvivenza e speranza. Dopo aver perso la sua famiglia in un tragico bombardamento palestinese, il bambino e i suoi cari trovano rifugio nel nostro Paese, pronti a ricevere cure e conforto. Un gesto che testimonia il cuore solidale dell’Italia e il suo impegno umanitario, perché nessuno dovrebbe affrontare il dolore da solo. La loro storia ci invita a riflettere e ad agire con compassione.

AGI - Il piccolo Adam, il bambino palestinese sopravvissuto a un bombardamento israeliano che ha ucciso i suoi 9 fratellini e il padre, arriverà in Italia oggi, 11 giugno, insieme alla madre, alla zia e a quattro cuginetti. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato a 'Il rosso e il nero' su Radio 1, aggiungendo che Adam e i suoi familiari "verranno curati in Lombardia". "Faremo arrivare una cinquantina di persone da Gaza ", ha aggiunto Tajani, ricordando che l'Italia ha accolto il 10% dei palestinesi che hanno lasciato il territorio della Striscia.

Il piccolo Adam sarà curato in Italia, a Milano. L'unico bambino sopravvissuto al bombardamento che a Gaza ha portato alla morte di suo padre e degli altri 9 fratelli arriverà a Milano mercoledì, e sarà curato all'ospedale Niguarda.

Adam in Italia mercoledì, sarà curato al Niguarda di Milano. Il bambino palestinese, 11 anni, è l'unico dei dieci figli della dottoressa Alaa al Najaar, sopravvissuto al bombardamento israeliano della loro casa. Viaggerà con la madre, la zia e quattro cuginetti.

