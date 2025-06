oggetti spaziali incontrollati a poggio renatico una base che studia i rischi

Poggio Renatico si conferma come un punto nevralgico nella difesa dello spazio vicino alla Terra. Recentemente, il centro ha monitorato il rientro incontrollato della sonda sovietica Kosmos 482, un evento che ha riacceso l’attenzione sui rischi degli oggetti spaziali abbandonati. Abbiamo intervistato il tenente colonnello Claudio Gizzi, che ci spiega come il Centro Space Situational Awareness contribuisce a garantire la sicurezza del nostro pianeta, rafforzando la collaborazione a livello europeo e internazionale.

Poggio Renatico, 11 giugno 2025 - In occasione del recente monitoraggio del rientro incontrollato della sonda sovietica Kosmos 482 nell’atmosfera terrestre, avvenuto a maggio 2025, abbiamo chiesto al tenente colonnello Claudio Gizzi — del Centro Space Situational Awareness del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico — di raccontarci di più su questo rientro ma anche il ruolo del centro all'interno della rete europea, fondamentale per la sicurezza spaziale. Ci può spiegare qual è il ruolo del Centro Space Situational Awareness di Poggio Renatico all'interno della Partnership Europea EU-SST e in cosa consistono esattamente i servizi di "Re-Entry" e "Fragmentation" di cui il centro è responsabile? "Per EU-SST, il Centro Operazioni nazionale per l’Italia si identifica con il C-SSA (Centro Space Situational Awareness del COA) ed esso è responsabile della Sorveglianza e del Tracciamento degli oggetti spaziali artificiali per l’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it