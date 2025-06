Odissea carabinieri alla festa studentesca | trovata droga e fermata una ladra

Nella notte di martedì 10 giugno, i carabinieri di Spresiano hanno fatto irruzione alla Festa studentesca presso la discoteca Odissea di via Tiepolo, scoprendo sostanze stupefacenti e fermando una ragazza di 18 anni di Volpago del Montello. Un intervento che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità tra i giovani. La vicenda si è conclusa con la denuncia della giovane, ma il messaggio resta chiaro: nessuna tolleranza per comportamenti pericolosi e illegali.

Nel notte di martedì 10 giugno i carabinieri di Spresiano sono intervenuti alla Festa studentesca di fine anno scolastico organizzata alla discoteca Odissea di via Tiepolo, denunciando in stato di libertà una ragazza di 18 anni residente a Volpago del Montello. La giovane, segnalata ai.

