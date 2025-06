Oddio aiuto Terrore sul volo in Italia | discesa rapida attivate le maschere d’ossigeno

Nonostante il timore iniziale, non si è verificato nessun danno grave e tutti i passeggeri hanno dimostrato grande coraggio e collaborazione. Questo episodio ci ricorda come, anche nelle situazioni più imprevedibili, la prontezza e la calma possano fare la differenza, confermando l’importanza delle misure di sicurezza a bordo. La sicurezza rimane una priorità assoluta nel volo, garantendo che ogni viaggio possa concludersi nel modo più sicuro possibile.

Momenti di tensione si sono vissuti durante il volo Aeroitalia da Cagliari a Milano Linate, lo scorso 10 giugno. Un decollo apparentemente ordinario si è trasformato in un episodio di panico quando, poco dopo il volo, l'aereo ha subito una rapida discesa a causa di un problema di pressurizzazione sospetto. Le maschere d'ossigeno si sono attivate automaticamente, creando scompiglio tra i passeggeri. Nonostante il timore iniziale, non si è trattato di un'emergenza reale. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre l'aereo sorvolava la Gallura, a un'altitudine di 34mila piedi. Un'anomalia nel sistema ha costretto il comandante a ridurre rapidamente la quota a 11mila piedi, standard di sicurezza in tali circostanze.