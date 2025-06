Occhiuto indagato per corruzione | Sono sereno un piffero controllatemi tutto

Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, annuncia di essere indagato per corruzione, ma assicura: "Sono sereno, controllatemi tutto." Con trasparenza e fermezza, invita a verificare ogni dettaglio, lasciando trasparire la volontà di affrontare la situazione con chiarezza. In un momento delicato, le sue parole risvegliano curiosità e dubbi, ponendo l'accento sull'importanza della verità e della giustizia. Ma cosa c'è dietro questa intricata vicenda?

“Controllatemi tutto”. Così ha detto Roberto Occhiuto, annunciando di essere indagato per corruzione. “Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell’ambito di un’inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone” ha detto in un video il presidente della Regione Calabria. “Ho ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse pure lontanamente a un’ipotesi di corruzione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Occhiuto indagato per corruzione: “Sono sereno un piffero, controllatemi tutto”

In questa notizia si parla di: corruzione - occhiuto - indagato - controllatemi

Calabria, il presidente Occhiuto sui social: “Sono indagato per corruzione” - Un terremoto scuote la politica calabrese: il presidente Roberto Occhiuto è sotto indagine per corruzione, un evento senza precedenti che ha catturato l'attenzione sui social.

Roberto Occhiuto indagato per corruzione, il presidente della Calabria lo annuncia sui social: «A me corrotto? Controllatemi tutto» – Il video Vai su X

Occhiuto indagato per corruzione: Controllatemi tutto, non ho nulla da nascondere; Regione Calabria, il presidente Occhiuto indagato per corruzione: Controllatemi tutto; VIDEO Occhiuto indagato per corruzione: Sono sereno un piffero, controllatemi tutto - LaPresse.

Occhiuto indagato per corruzione: “Sono sereno un piffero, controllatemi tutto” msn.com scrive: Così ha detto Roberto Occhiuto, annunciando di essere indagato per corruzione.