Occhiuto indagato per corruzione il presidente della Calabria | Inverosimile chiesto di essere sentito al più presto

Una notizia che scuote la Calabria e non solo: Roberto Occhiuto, presidente della Regione, si trova sotto indagine per corruzione, un episodio inaspettato che ha lasciato molti sgomenti. Con parole sincere e un tono deciso, Occhiuto ha annunciato di voler essere ascoltato al più presto, sottolineando il suo impegno per chiarire ogni dettaglio. Ma cosa significherà tutto questo per il suo ruolo e per la regione? Restate con noi per scoprire aggiornamenti e analisi approfondite.

“Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere“. Così, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria riferisce in un video postato sui social di aver ricevuto un avviso di garanzia emesso dalla procura di Catanzaro, secondo cui sarebbe indagato per corruzione. “Per la prima volta nella mia vita – prosegue . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Occhiuto indagato per corruzione, il presidente della Calabria: “Inverosimile, chiesto di essere sentito al più presto”

