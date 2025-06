Occhiuto indagato per corruzione | È come se mi accusassero di omicidio

Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, si trova al centro di una bufera politica dopo essere stato indagato per corruzione, un'accusa che ha suscitato scalpore e sconcerto. In un video sui social, ha dichiarato di aver ricevuto "per la prima volta nella vita" un avviso di garanzia, definendolo come "200 come se mi accusassero di omicidio". Una situazione che rischia di cambiare il volto della politica regionale e nazionale.

" Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia ": lo dice con voce ferma ma visibilmente turbata Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un video pubblicato sui suoi canali social nel tardo pomeriggio dell'11 giugno. La notizia è di quelle che scuotono il panorama politico regionale e nazionale: la Procura della Repubblica di Catanzaro lo ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione, nell'ambito di un'inchiesta più ampia. Nel video, Occhiuto si rivolge direttamente ai cittadini, scegliendo la strada della trasparenza e della difesa pubblica: "A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, senza fare mai nulla che anche solo lontanamente potesse avvicinarsi a un'ipotesi di corruzione".

