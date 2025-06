Occhio vigile in strada e nella movida | pochi agenti ma torna il Progetto Sicurezza

Lecce torna a rafforzare la sicurezza con il "Progetto Sicurezza", un piano strategico pensato per garantire strade più sicure e una movida responsabile. Nonostante le risorse siano limitate, l’impegno del Comune di Lecce si fa sentire, con occhi vigili che sorvegliano ogni angolo della città. Il via libera è arrivato: un passo deciso per proteggere cittadini e visitatori, creando un ambiente più sicuro e piacevole per tutti.

LECCE - Sicurezza sulle strade e nell'area della movida, e il Comune di Lecce, su input dell’assessorato alla Mobilità, sicurezza e turismo, retto da Giancarlo Capoccia, ripropone il “Progetto Sicurezza” per implementare i servizio di controllo e vigilanza sul territorio comunale. Il via libera è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Occhio vigile in strada e nella movida: pochi agenti, ma torna il “Progetto Sicurezza”

