occhio ai divieti torna la pulizia delle rastrelliere a firenze ecco dove e quando

Firenze si prepara a tornare più ordinata e sicura: domani e mercoledì 18 giugno, le rastrelliere del Quartiere 4 saranno soggette a pulizia e manutenzione. Un intervento fondamentale per garantire un ambiente più pulito e funzionale, realizzato grazie alla collaborazione tra l’assessorato alla Mobilità, Ambiente, polizia municipale, AVR e Alia. Per favorire questa operazione, l’amministrazione invita a rispettare i divieti temporanei, assicurando così un servizio efficace e senza intoppi.

Firenze, 11 giugno 2025 – Continuano le operazioni di pulizia e manutenzione delle rastrelliere che nel mese di giugno, domani giovedì 12 e mercoledì 18, interesseranno il Quartiere 4. Il servizio è organizzato dall’assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di polizia municipale, personale di AVR e di Alia. Per consentire l’esecuzione delle operazioni, fa sapere l’amministrazione comunale, le biciclette presenti nelle rastrelliere saranno rimosse. Ecco dove sono le rastrelliere interessate domani, giovedì 12 giugno: via Fra’ Diamante (altezza numero civico 9R), via Veneziano (altezza numeri civici 22R e 10B), via dell’Olivuzzo (altezza numeri civici 52, 70, 84), via del Filarete (fronte numero civico 18), di Soffiano (altezza numero civico 140), via matto di Giovanni (lato giardino), via di Scandicci (fronte scuola), via Pacino di Buonaguida (altezza numero civico 1), via Barna (altezza numero civico 1), via Coppo di Marcovaldo (altezza numero civico 17), via Baldovinetti (altezza numeri civico 10 e 9), via di Soffiano (fronte numero civico 18 e altezza numero civico 2 via Pisana). 🔗 Leggi su Lanazione.it