NXT 10.062025 Drink it in Man

Benvenuti a una nuova emozionante puntata di Zona Wrestling! Questa settimana ci riserva sorprese inattese, tra tradimenti e sfide inedite. Tony D’Angelo potrebbe trovarsi nuovamente tradito, mentre Oba Femi si prepara a difendere il suo titolo in un match che promette scintille. Non perdetevi il combattimento per il North American Championship: Ethan Page cerca di consolidare il suo regno contro Sean Legacy. La scena è pronta a infiammarsi—iniziamo!

Ciao Bro di Zona Wrestling, nuova puntata di NXT che potrebbe vedere Tony D’Angelo subire un altro tradimento, Oba Femi invece dovrĂ difendere il suo titolo contro Jasper Troy.che giĂ nel parcheggio del PC attacca il campione assestandogli una Choke Slam sul parabrezza di un’auto. Iniziamo, Hoka Hey North American Championship Match: Ethan Page(c) vs Sean Legacy (3 5) Ethan Page ha conquistato il suo titolo 2 settimane fa e questa è giĂ la sua seconda difesa, la prima è stata in un Fatal 4 Way a Worlds Collide, un campione inaspettatamente combattivo. Sean Legacy ha vinto la sua title shot ormai un mese fa quando il campione era ancora Ricky Saints e dopo essersi messo in coda, nonostante fosse lui il primo sfidante finalmente ha l’occasione di portarsi a casa uno dei titoli meglio gestiti degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NXT 10.06.2025 Drink it in, Man