Nvidia ha un piano per portare l’IA in Europa E l’Italia è un tassello essenziale

Nvidia si prepara a espandere la sua presenza in Europa, con un focus particolare su Italia e Francia, elementi chiave del suo piano strategico. Durante il VivaTech di Parigi, l’amministratore delegato ha svelato nuove partnership innovative, tra cui Mistral e Domyn. Questi accordi promettono di rivoluzionare il settore tech locale, portando avanzamenti tecnologici e opportunità di crescita. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme.

Al Viva Tech di Parigi l'amministratore delegato dell'azienda americana ha annunciato una serie di partnership strategiche. Dalla francese Mistral all'italiana Domyn: di cosa si tratta e cosa preve.

