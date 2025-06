Nuovo scandalo nel pallone | indagati Cellino e il Brescia

Un nuovo scandalo scuote il mondo del calcio: Cellino e il Brescia sono sotto inchiesta per una presunta frode da 4 milioni di euro, che avrebbe favorito crediti Iva fittizi. Dopo la penalizzazione e la retrocessione in Serie C, il club biancazzurro si trova ora al centro di un caso giudiziario che rischia di compromettere ulteriormente il suo futuro. La vicenda apre scenari inquietanti e solleva domande sulla trasparenza nel calcio italiano.

Dopo la penalizzazione e la retrocessione in Serie C, arrivano i guai giudiziari per il club biancazzurro. Da stamane ci sono perquisizioni sull'ipotesi di una frode da 4 milioni di euro per beneficiare di crediti Iva fittizi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovo scandalo nel pallone: indagati Cellino e il Brescia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuovo scandalo nel pallone: indagati Cellino e il Brescia.

Nuovo scandalo nel pallone: indagati Cellino e il Brescia - Dopo la penalizzazione e la retrocessione in Serie C, arrivano i guai giudiziari per il club biancazzurro.

Scandalo Is Arenas,Cellino a domiciliari - Il presidente delCagliari calcio e' stato trasferito su un fuoristrada allacomunita' penale per il ...