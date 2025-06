Nuovo San Siro costruzione affidata al famoso architetto | di chi si tratta

Il nuovo San Siro prende forma con un nome di prestigio: Norman Foster, il rinomato architetto britannico di 90 anni e leader dello studio Foster and Partners. La sua esperienza e visione innovativa promettono di ridefinire il celebre stadio milanese, ora affiancato dallo studio internazionale Manica. Dopo una selezione rigorosa tra tredici candidati, il progetto, dal valore di centinaia di milioni di euro, si appresta a rivoluzionare lo skyline di Milano, segnando una nuova era nel design sportivo.

Il nuovo San Siro ha il suo architetto. Si tratta di Norman Foster, novantenne, elemento principale dello studio Foster and Partners con sede principale nel Regno Unito. Si tratterà , come si evince dalla Gazzetta dello Sport, di una collaborazione con lo studio Manica, leader internazionale del settore con sede a Kansas City. La selezione. Tredici candidati iniziali per il progetto da diverse centinaia di milioni di euro. Campo ristretto successivamente a soli cinque finalisti, con la scelta di Inter e Milan che è poi ricaduta su Foster e Manica. Vista la risonanza del nome è lecito aspettarsi come la nuova struttura possa essere un vero e proprio fiore all’occhiello, un capolavoro dell’architettura. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: siro - architetto - tratta - costruzione

San Siro stellare: Norman Foster scelto da Inter e Milan come architetto del nuovo stadio - San Siro si prepara a brillare di nuova luce, grazie alla visione innovativa di Norman Foster. L'architetto britannico, scelto da Inter e Milan come maestro del rinnovamento, darà vita a un impianto che promette di ridefinire lo sport.

Inter e Milan hanno praticamente fatto la loro scelta: l'archistar britannica Norman Foster è il candidato in pole position per la costruzione del nuovo stadio di Milano. Secondo indiscrezioni, lo studio Foster + Partners, in cordata con la boutique di architettura Partecipa alla discussione

QUESTO STAGE OH ELODIE È PRONTA A DISTRUGGERE SAN SIRO Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Stadio di San Siro, il secondo anello è già sotto vincolo?; Milan e Inter avranno uno stadio di proprietà ? Cosa c’è da sapere sul progetto; Milano | Portello San Siro – Cantieri in zona Piazzale Lotto: aprile 2025.

Milan e Inter scelgono Norman Foster come architetto per il nuovo stadio - Il britannico lavorerà con Manica per la costruzione dell'impianto che sorgerà nell'area di San Siro.